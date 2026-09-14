Muqui abre 40 vagas para agricultores familiares em programa de compra de alimentos
Chamamento público oferece 40 vagas para agricultores familiares interessados em fornecer alimentos ao Programa Estadual Compra Direta de Alimentos.
A Prefeitura de Muqui abriu um chamamento público para selecionar agricultores familiares interessados em participar do Programa Estadual Compra Direta de Alimentos (CDA).
Ao todo, o município disponibiliza 40 vagas. Cada agricultor selecionado poderá receber até R$ 10.839,57.
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A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semades) conduz o processo de seleção.
Os interessados devem enviar a documentação e os projetos de venda entre os dias 14 de setembro e 13 de outubro de 2026.
A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado em 14 de outubro de 2026, nos canais oficiais da Prefeitura de Muqui.
Onde encontrar o edital
O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Muqui, no endereço www.muqui.es.gov.br.
Os interessados também podem consultar o documento no Portal da Transparência, na área de Assistência Social, dentro da seção Segurança Alimentar e Nutricional.
Outra opção é retirar o edital diretamente na sede da Semades, localizada na Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, bairro Santo Agostinho, no Centro de Múltiplo Uso.
Como obter mais informações
Os agricultores interessados podem buscar informações pelo telefone (28) 2102-1591, ramal 3.
Também estão disponíveis os e-mails [email protected] e [email protected] para contato sobre o chamamento público.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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