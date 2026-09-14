Muqui abre 40 vagas para agricultores familiares em programa de compra de alimentos

A Prefeitura de Muqui abriu um chamamento público para selecionar agricultores familiares interessados em participar do Programa Estadual Compra Direta de Alimentos (CDA).

Ao todo, o município disponibiliza 40 vagas. Cada agricultor selecionado poderá receber até R$ 10.839,57.

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A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semades) conduz o processo de seleção.

Os interessados devem enviar a documentação e os projetos de venda entre os dias 14 de setembro e 13 de outubro de 2026.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado em 14 de outubro de 2026, nos canais oficiais da Prefeitura de Muqui.

Onde encontrar o edital

O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Muqui, no endereço www.muqui.es.gov.br.

Os interessados também podem consultar o documento no Portal da Transparência, na área de Assistência Social, dentro da seção Segurança Alimentar e Nutricional.

Outra opção é retirar o edital diretamente na sede da Semades, localizada na Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, bairro Santo Agostinho, no Centro de Múltiplo Uso.

Como obter mais informações

Os agricultores interessados podem buscar informações pelo telefone (28) 2102-1591, ramal 3.

Também estão disponíveis os e-mails [email protected] e [email protected] para contato sobre o chamamento público.

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