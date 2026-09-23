Moradores denunciam despejo de esgoto no Rio Itapemirim em Cachoeiro; água exalava mau cheiro
O aquinoticias.com procurou a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto no município, para saber a origem do despejo e quais providências seriam adotadas.
Na tarde desta quarta-feira (23), moradores de Cachoeiro de Itapemirim flagraram o despejo de esgoto no Rio Itapemirim, na Avenida Beira Rio, em frente à Primeira Igreja Batista.
Segundo pedestres que passaram pelo local, a água apresentava aspecto de sujeira e também exalava mau cheiro.
O aquinoticias.com procurou a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto no município, para saber a origem do despejo e quais providências seriam adotadas.
O que diz a BRK
A BRK informa que a estrutura mencionada trata-se de uma galeria de água pluvial (água de chuva), que faz parte do sistema de drenagem do município, não integrando os sistemas operados pela concessionária em Cachoeiro de Itapemirim. A BRK é responsável pelos serviços relacionados à captação, ao tratamento e à distribuição de água tratada, além da coleta, afastamento e tratamento do esgoto sanitário.
A empresa orienta que em caso de registros ou dúvidas sobre os serviços de água e esgoto, a população pode entrar em contato pelo telefone gratuito 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia.
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