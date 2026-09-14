Obituário

Morre aos 75 anos, Elizabeth Sant’Ana, ex-proprietária da Agência Santana

Ela estava internada há alguns meses em um hospital da cidade e lutava contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

Foto: Reprodução

No último domingo (13), morreu, em Vitória, a proprietária da Agência Santana, Elizabeth Sant’Ana, aos 75 anos. Ela estava internada há alguns meses em um hospital da cidade e lutava contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

Elizabeth, que é natural de Cachoeiro de Itapemirim, residia em Marataízes, e no início deste ano, quando foi diagnosticada com a doença, se mudou para Vitória, onde realizava o tratamento.

A notícia de sua morte pegou os amigos de surpresa. “A Beth era uma pessoa sempre para cima, e sempre se preocupava em alegrar quem estava à sua volta. Fomos pegos de surpresa com essa notícia, que nunca queríamos receber”, contou uma amiga.

Elizabeth deixa dois filhos e três netos. Ela foi sepultada na manhã desta segunda-feira (14), no Cemitério Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

O que é Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)?

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma doença priônica humana rara, neurodegenerativa, progressiva e fatal, caracterizada por provocar um quadro clínico inicial de demência, desordem cerebral com perda de memória e tremores, associados a outros sinais e sintomas neurológicos e multifocais.

Recentemente, a doença ganhou notoriedade depois que o influencer Lito Sousa ter sido diagnosticado com DCJ.

Os principais sintomas são: perda de memória rápida e confusão mental, dificuldade para andar e perda de coordenação motora, tremores e espasmos musculares involuntários, alterações visuais e comportamentais.

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