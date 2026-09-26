Cidades

Mostra gratuita exibe curta de cachoeirense neste sábado

“Através da Minha Lente”, de Matheus Ernesto Gomes, será exibido às 19h no Centro Operário e de Proteção Mútua, com entrada gratuita.

Através da Minha Lente
Foto: Reprodução | Matheus Gomes

A produção audiovisual ganha destaque neste sábado (26), em Cachoeiro de Itapemirim, com a Mostra Audiovisual do projeto Narrativas Invisíveis. O evento começa às 19h, no Centro Operário e de Proteção Mútua, no Centro da cidade, com entrada gratuita.

Entre os trabalhos apresentados está “Através da Minha Lente”, curta-metragem documental criado pelo cachoeirense Matheus Ernesto Gomes.

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A produção nasceu a partir de fotografias e vídeos guardados ao longo dos anos. Em vez de seguir uma biografia tradicional, o curta reúne registros de diferentes fases da vida do autor e transforma essas memórias em narrativa.

Estudante do 3º período de Produção Audiovisual, Matheus desenvolveu o filme dentro da proposta do projeto Narrativas Invisíveis, que incentivou os participantes a criarem documentários sobre as próprias histórias.

Segundo ele, o desafio estava justamente em falar sobre si mesmo sem recorrer a uma exposição direta diante das câmeras. A alternativa foi usar imagens antigas como fio condutor do documentário.

“O documentário não tenta definir quem eu sou. A produção mistura lembranças de quem eu fui, com aspectos e elementos de quem ainda estou me tornando. Com isso, a interpretação permanece aberta para quem assiste”, explica.

O curta também propõe uma reflexão sobre a passagem do tempo e a forma como determinadas lembranças ganham significado. A produção termina com a frase: “A memória não escolhe os grandes dias. Ela escolhe os dias verdadeiros.”

Programação deste sábado

A Mostra Audiovisual começa às 19h, no Centro Operário e de Proteção Mútua, localizado na Rua 25 de Março, 189, no Centro de Cachoeiro, próximo à Casa dos Braga.

Além de “Através da Minha Lente”, o público poderá acompanhar outras produções desenvolvidas pelos participantes do Narrativas Invisíveis, com diferentes histórias e perspectivas retratadas por meio do audiovisual.

A mostra é realizada pelo Cineclube Jece Valadão, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Prefeitura de Cachoeiro e da Lei Rubem Braga.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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