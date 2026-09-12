Segurança

Motociclista fica ferido após acidente na Safra, em Cachoeiro

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para a Santa Casa de Cachoeiro.

Foto: Divulgação

Um motociclista ficou ferido na manhã deste sábado (12) após um acidente na região da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, próximo a um hospital particular.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para a Santa Casa de Cachoeiro.

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Até o momento, não foram informadas a dinâmica do acidente nem o estado de saúde da vítima.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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