Motociclista fica ferido após acidente na Safra, em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido na manhã deste sábado (12) após um acidente na região da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, próximo a um hospital particular.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para a Santa Casa de Cachoeiro.

Leia mais: Vítima de grave acidente na BR-101 em Rio Novo do Sul é identificada

Até o momento, não foram informadas a dinâmica do acidente nem o estado de saúde da vítima.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui