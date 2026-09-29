Motociclista morre em acidente com carreta em Castelo
Motociclista de 50 anos morreu após acidente. Testemunha apontou envolvimento de uma carreta, e motorista foi levado à delegacia.
Um motociclista de 50 anos morreu após um acidente envolvendo uma Honda Pop 110i e uma carreta, na noite desta segunda-feira (28), na Rodovia Pedro Cola (ES-166), próximo à entrada da Fazenda do Centro, em Castelo. A vítima foi identificada como Alecy Fagundes da Silva.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o motociclista caído na pista. Uma médica que passava pelo trecho tentou prestar atendimento, mas constatou que ele estava sem sinais vitais. O Samu confirmou a morte às 20h30.
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Uma testemunha afirmou que a carreta teria feito uma ultrapassagem pela contramão em um trecho de faixa dupla contínua e, na sequência, atingido a motocicleta. Segundo o relato, o caminhoneiro deixou o local sem prestar socorro.
O motorista apresentou outra versão. Ele disse que percebeu a motocicleta trafegando em “zigue-zague”, sinalizou e realizou a ultrapassagem, mas não percebeu possível contato com a moto. Ele afirmou que soube do acidente após ser abordado pela PM.
O teste do etilômetro apontou 0,00 mg/L. Diante das circunstâncias, a PM encaminhou o caminhoneiro à 7ª Delegacia Regional, em Cachoeiro de Itapemirim, para esclarecimentos. A Polícia Civil realizou a perícia no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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