Motociclista morre em acidente com carreta em Castelo

Um motociclista de 50 anos morreu após um acidente envolvendo uma Honda Pop 110i e uma carreta, na noite desta segunda-feira (28), na Rodovia Pedro Cola (ES-166), próximo à entrada da Fazenda do Centro, em Castelo. A vítima foi identificada como Alecy Fagundes da Silva.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o motociclista caído na pista. Uma médica que passava pelo trecho tentou prestar atendimento, mas constatou que ele estava sem sinais vitais. O Samu confirmou a morte às 20h30.

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Uma testemunha afirmou que a carreta teria feito uma ultrapassagem pela contramão em um trecho de faixa dupla contínua e, na sequência, atingido a motocicleta. Segundo o relato, o caminhoneiro deixou o local sem prestar socorro.

O motorista apresentou outra versão. Ele disse que percebeu a motocicleta trafegando em “zigue-zague”, sinalizou e realizou a ultrapassagem, mas não percebeu possível contato com a moto. Ele afirmou que soube do acidente após ser abordado pela PM.

O teste do etilômetro apontou 0,00 mg/L. Diante das circunstâncias, a PM encaminhou o caminhoneiro à 7ª Delegacia Regional, em Cachoeiro de Itapemirim, para esclarecimentos. A Polícia Civil realizou a perícia no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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