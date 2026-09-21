Segurança

Motorista fica gravemente ferido após colisão com carreta em Cachoeiro

Colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (21), no distrito de Itaoca Pedra; vítima foi socorrida pelo Samu.

Foto: Divulgação

Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma carreta na ES-486, no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta segunda-feira (21).

Segundo as informações iniciais, o homem conduzia um veículo quando ocorreu a colisão contra a carreta.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro à vítima.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista após o atendimento.

Também não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do acidente ou sobre o que teria provocado a colisão.

As circunstâncias da batida deverão ser esclarecidas após o levantamento das informações sobre a ocorrência.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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