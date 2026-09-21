Motorista fica gravemente ferido após colisão com carreta em Cachoeiro
Colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (21), no distrito de Itaoca Pedra; vítima foi socorrida pelo Samu.
Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma carreta na ES-486, no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta segunda-feira (21).
Segundo as informações iniciais, o homem conduzia um veículo quando ocorreu a colisão contra a carreta.
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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro à vítima.
Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista após o atendimento.
Também não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do acidente ou sobre o que teria provocado a colisão.
As circunstâncias da batida deverão ser esclarecidas após o levantamento das informações sobre a ocorrência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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