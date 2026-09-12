MPES destina R$ 2 milhões para reforçar segurança pública no Espírito Santo
Recursos são provenientes de acordo firmado no âmbito da Operação Abutres e serão usados na compra de viaturas e equipamentos.
A segurança pública do Espírito Santo receberá um reforço de R$ 2 milhões provenientes de um acordo de não persecução penal (ANPP) firmado no âmbito da Operação Abutres. O recurso foi destinado ao Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar (FUNREPOM) e será utilizado na aquisição de viaturas e equipamentos para a Polícia Militar e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER).
A entrega simbólica dos recursos foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), nesta sexta-feira (11), durante solenidade que marcou a destinação do valor para o fortalecimento da estrutura da segurança pública estadual.
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O acordo foi firmado a partir da atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte) e da Promotoria de Justiça Criminal de Linhares. Entre as condições estabelecidas estava a reparação de danos no valor total de R$ 4 milhões, quantia que já foi depositada.
Do total, R$ 2 milhões foram destinados à Samarco Mineração S.A., que figura como vítima das fraudes e é sucessora da Fundação Renova. Os outros R$ 2 milhões foram direcionados ao FUNREPOM, com a finalidade de reforçar a estrutura da segurança pública.
Recursos serão usados em viaturas e equipamentos
Dos R$ 2 milhões destinados ao FUNREPOM, metade será utilizada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) para a compra de novas viaturas para o 12º Batalhão, localizado em Linhares.
Os outros R$ 1 milhão serão destinados ao NOTAER para a aquisição de sistemas de comunicação aeronáutica e equipamentos de proteção individual. A medida busca ampliar a estrutura e a capacidade operacional das equipes que atuam em operações aéreas no Estado.
A destinação dos recursos é resultado de um acordo firmado durante as investigações da Operação Abutres e representa a aplicação de valores decorrentes de reparação de danos em investimentos voltados ao fortalecimento das forças de segurança do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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