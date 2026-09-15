Mulher de 44 anos morre em acidente em Divino de São Lourenço
Ciclista de 44 anos morre após colisão com carro na estrada entre Divino de São Lourenço e Ibitirama. Caso será investigado.
Uma mulher de 44 anos morreu após uma colisão entre uma bicicleta e um carro na noite desta segunda-feira (14), na estrada que liga Divino de São Lourenço a Ibitirama, na zona rural do município.
O acidente aconteceu por volta das 18h, nas proximidades de uma serralheria. A vítima foi identificada como Andréia Silva de Souza Tomé.
Leia mais: Piloto de 22 anos morre em acidente durante trilha no Espírito Santo
Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Samu foi acionada e constatou a morte da ciclista ainda no local.
O motorista do GM Kadett GL, de 25 anos, relatou que seguia no sentido Ibitirama/Divino de São Lourenço quando encontrou a ciclista na pista. Ele afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.
A Polícia Militar submeteu o condutor ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. O veículo também estava com o licenciamento regular.
A perícia realizou os procedimentos técnicos no local. Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico-Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Alegre. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726