Mulher de 44 anos morre em acidente em Divino de São Lourenço

Uma mulher de 44 anos morreu após uma colisão entre uma bicicleta e um carro na noite desta segunda-feira (14), na estrada que liga Divino de São Lourenço a Ibitirama, na zona rural do município.

O acidente aconteceu por volta das 18h, nas proximidades de uma serralheria. A vítima foi identificada como Andréia Silva de Souza Tomé.

Leia mais: Piloto de 22 anos morre em acidente durante trilha no Espírito Santo

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Samu foi acionada e constatou a morte da ciclista ainda no local.

O motorista do GM Kadett GL, de 25 anos, relatou que seguia no sentido Ibitirama/Divino de São Lourenço quando encontrou a ciclista na pista. Ele afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

A Polícia Militar submeteu o condutor ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. O veículo também estava com o licenciamento regular.

A perícia realizou os procedimentos técnicos no local. Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico-Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Alegre. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui