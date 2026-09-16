Mulher denuncia agressão e ameaça, e companheiro acaba preso em Guaçuí
Homem de 38 anos é preso em flagrante em Guaçuí por suspeita de agredir e ameaçar a companheira durante uma discussão.
Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (16), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Ele é suspeito de agredir e ameaçar a companheira, de 31 anos, durante uma discussão no bairro João Ferraz de Araújo.
Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou a delegacia após o episódio e contou que havia sido agredida e ameaçada pelo companheiro no início da manhã. Conforme o relato apresentado aos policiais, o homem teria usado drogas antes da discussão e ficado agressivo.
Leia mais: Motociclista fica ferido após colisão com carro em Cachoeiro
A vítima relatou ainda que o suspeito teria avançado contra ela e apertado seu pescoço com as mãos. Durante a agressão, a mulher teria mordido o companheiro várias vezes para conseguir se defender.
Após receber a denúncia, policiais civis foram até a residência do suspeito e realizaram a prisão. De acordo com a corporação, ele não resistiu à abordagem e foi levado para a Delegacia de Guaçuí.
A Polícia Civil autuou o homem em flagrante por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, com aplicação da Lei Maria da Penha.
Ainda segundo a corporação, o suspeito também é investigado por possível participação em furtos registrados recentemente no município.
Após os procedimentos policiais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726