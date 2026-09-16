Mulher denuncia agressão e ameaça, e companheiro acaba preso em Guaçuí

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (16), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Ele é suspeito de agredir e ameaçar a companheira, de 31 anos, durante uma discussão no bairro João Ferraz de Araújo.

Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou a delegacia após o episódio e contou que havia sido agredida e ameaçada pelo companheiro no início da manhã. Conforme o relato apresentado aos policiais, o homem teria usado drogas antes da discussão e ficado agressivo.

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A vítima relatou ainda que o suspeito teria avançado contra ela e apertado seu pescoço com as mãos. Durante a agressão, a mulher teria mordido o companheiro várias vezes para conseguir se defender.

Após receber a denúncia, policiais civis foram até a residência do suspeito e realizaram a prisão. De acordo com a corporação, ele não resistiu à abordagem e foi levado para a Delegacia de Guaçuí.

A Polícia Civil autuou o homem em flagrante por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, com aplicação da Lei Maria da Penha.

Ainda segundo a corporação, o suspeito também é investigado por possível participação em furtos registrados recentemente no município.

Após os procedimentos policiais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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