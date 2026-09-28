Mulher fica gravemente ferida após acidente com óleo quente no ES; vítima foi socorrida pelo Notaer

Uma mulher de 43 anos precisou ser transferida em uma operação aeromédica após sofrer queimaduras graves provocadas por óleo quente de fritura, em Jaguaré, no Espírito Santo, neste domingo (27). A vítima teve ferimentos na face, no pescoço e no braço esquerdo.

A gravidade das lesões exigiu atendimento especializado. A equipe identificou provável comprometimento da visão devido a queimaduras nas córneas, além de lesões nas vias aéreas.

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Diante do quadro, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram uma intubação orotraqueal antes da transferência. O procedimento teve como objetivo manter as vias respiratórias protegidas durante o transporte.

A paciente deixou Jaguaré com destino ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A unidade é referência estadual no atendimento desse tipo de ocorrência.

Durante o voo, uma equipe médica prestou suporte avançado de vida. Mesmo diante da gravidade dos ferimentos, a mulher permaneceu estável durante todo o deslocamento.

Após o pouso, a paciente seguiu imediatamente para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). Uma equipe multidisciplinar especializada já aguardava a chegada da vítima para dar continuidade ao atendimento.

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