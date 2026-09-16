Mulher fica gravemente ferida após ser atingida por árvore em Ibatiba

Uma mulher de 68 anos precisou ser socorrida por helicóptero na tarde desta terça-feira (15), em Ibatiba, após ser atingida por uma árvore, segundo relatos recebidos pelas equipes de emergência.

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para realizar a remoção aeromédica da vítima. A paciente apresentava traumas no tórax, no abdome e nas duas pernas.

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A mulher foi transportada pelo helicóptero Harpia 10 de Ibatiba até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Após o pouso, a vítima foi entregue aos cuidados de uma equipe médica especializada para continuidade do atendimento.

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