Mulher morre em acidente entre moto e caminhão em Atílio Vivácqua
Acidente aconteceu no trevo de acesso a Presidente Kennedy, em Atílio Vivácqua; motorista do caminhão não se feriu.
Uma mulher morreu após a moto que conduzia se envolver em um acidente com um caminhão na manhã desta sexta-feira (25), na BR-101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.
A colisão aconteceu no km 421,3, no trevo de acesso a Presidente Kennedy. Segundo a Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 8h19.
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima morreu no local. O motorista do caminhão não ficou ferido.
As causas do acidente ainda não foram informadas. A Polícia Científica foi acionada para realizar os trabalhos no trecho.
O tráfego segue por desvio na região, enquanto a ocorrência permanece em atendimento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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