Mulher perde controle de Honda Bros e morre em acidente no Sul do ES

Uma mulher de 54 anos morreu após sofrer um acidente de moto na tarde de quinta-feira (10), na localidade de Córrego da Fama, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, Cirlei Oliveira de Sousa perdeu o controle da motocicleta que conduzia e bateu contra uma árvore.

A vítima pilotava uma Honda Bros e seguia em direção ao centro do município quando aconteceu o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, no entanto a equipe confirmou a morte de Cirlei ainda no local.

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A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. Segundo informações, a motociclista não possuía permissão ou habilitação para conduzir o veículo. Após o atendimento da ocorrência, a moto e os pertences pessoais da vítima ficaram sob responsabilidade do filho.

A Polícia Científica encaminhou o corpo de Cirlei Oliveira de Sousa para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota lamentando a morte da moradora do município.

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