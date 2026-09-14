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Perigo! Segundo alerta do Inmet coloca cidades capixabas sob risco de fortes tempestades

Aviso de perigo potencial segue válido até as 23h59 desta segunda-feira (14) e prevê chuva de até 50 mm por dia, granizo e rajadas entre 40 e 60 km/h.

previsão do domingo
Foto: Rafaela Thompson / aquinoticias.com

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 51 municípios do Espírito Santo em alerta de perigo potencial para tempestade nesta segunda-feira (14). O aviso começou às 8h40 e segue válido até as 23h59.

A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

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O Inmet também prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O aviso abrange municípios de diferentes regiões do Espírito Santo, incluindo cidades da Grande Vitória, Sul, Serrana e outras áreas do Estado.

Confira os 51 municípios:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

De acordo com o aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A possibilidade de granizo e as rajadas de vento também exigem atenção durante o período de validade do alerta.

Veja as orientações do Inmet

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.

Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações ou em situações de emergência, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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