Perigo! Segundo alerta do Inmet coloca cidades capixabas sob risco de fortes tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 51 municípios do Espírito Santo em alerta de perigo potencial para tempestade nesta segunda-feira (14). O aviso começou às 8h40 e segue válido até as 23h59.

A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

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O Inmet também prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O aviso abrange municípios de diferentes regiões do Espírito Santo, incluindo cidades da Grande Vitória, Sul, Serrana e outras áreas do Estado.

Confira os 51 municípios:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

De acordo com o aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A possibilidade de granizo e as rajadas de vento também exigem atenção durante o período de validade do alerta.

Veja as orientações do Inmet

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.

Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações ou em situações de emergência, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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