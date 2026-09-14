Perigo! Segundo alerta do Inmet coloca cidades capixabas sob risco de fortes tempestades
Aviso de perigo potencial segue válido até as 23h59 desta segunda-feira (14) e prevê chuva de até 50 mm por dia, granizo e rajadas entre 40 e 60 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 51 municípios do Espírito Santo em alerta de perigo potencial para tempestade nesta segunda-feira (14). O aviso começou às 8h40 e segue válido até as 23h59.
A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.
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O Inmet também prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O aviso abrange municípios de diferentes regiões do Espírito Santo, incluindo cidades da Grande Vitória, Sul, Serrana e outras áreas do Estado.
Confira os 51 municípios:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
De acordo com o aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
A possibilidade de granizo e as rajadas de vento também exigem atenção durante o período de validade do alerta.
Veja as orientações do Inmet
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.
Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O Inmet recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para mais informações ou em situações de emergência, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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