Mutirão de Empregos reúne 20 empresas com vagas em cidade do ES

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá um encontro marcado no dia 15 de outubro, em Cariacica. O Senac Espírito Santo realiza o Mutirão de Empregos, das 11h às 17h, na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, em Cariacica, reunindo 20 empresas recrutadoras e oferecendo serviços para auxiliar os candidatos na preparação para processos seletivos.

A iniciativa busca aproximar quem procura emprego das empresas que estão recrutando, criando um espaço para contato direto entre candidatos e representantes do mercado. Além das oportunidades apresentadas pelas empresas participantes, o público poderá contar com atividades voltadas ao desenvolvimento profissional.

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Entre as ações programadas está uma Oficina de Empregabilidade, com orientações para quem deseja se preparar melhor para processos de seleção e para os desafios do mercado de trabalho. Também haverá atendimento para criação e impressão de currículos, permitindo que os participantes preparem ou atualizem o documento antes de se apresentarem às empresas recrutadoras.

A participação de 20 empresas amplia as possibilidades de conexão entre candidatos e empregadores durante o evento. A proposta é concentrar, em um mesmo espaço, oportunidades de recrutamento e ações de orientação profissional, facilitando o acesso de trabalhadores a processos seletivos. O Mutirão de Empregos é realizado pelas unidades do Senac em Cariacica e Vila Velha, com patrocínio do Shopping Moxuara, do Grupo Sá Cavalcanti.

Preparação também faz parte da busca por uma vaga

Além de aproximar empresas e candidatos, o evento reforça a importância da preparação para o ingresso ou reposicionamento no mercado de trabalho. A elaboração adequada do currículo, a apresentação profissional e o conhecimento sobre processos seletivos podem contribuir para que o candidato comunique melhor suas experiências, competências e objetivos.

Por isso, a programação foi estruturada para que o participante possa não apenas conhecer oportunidades, mas também receber orientações e preparar seu currículo no próprio local.

Serviço

Mutirão de Empregos – Cariacica

Data: 15 de outubro

Horário: 11h às 17h

Local: Varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara

Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 – São Francisco, Cariacica – ES

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