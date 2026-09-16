Política Regional

Nésio Fernandes defende lei nacional para organizar acesso a consultas e exames no SUS

Ao explicar a proposta, o candidato afirmou que o modelo atualmente utilizado para consultas e exames especializados apresenta diferenças entre os municípios e Estados.

O candidato a deputado federal pelo PCdoB e ex-secretário estadual da Saúde do Espírito Santo, Dr. Nésio Fernandes, defendeu a criação de uma legislação federal para estabelecer regras nacionais de acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta foi apresentada durante entrevista ao Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com, nesta terça-feira (15).

Ao explicar a proposta, Dr. Nésio Fernandes afirmou que o modelo atualmente utilizado para consultas e exames especializados apresenta diferenças entre os municípios e Estados. Para ele, uma legislação nacional poderia estabelecer parâmetros mínimos de atendimento e definir responsabilidades de forma padronizada.

“Eu decidi ser candidato a deputado federal porque defendo a lei nacional da garantia do acesso para poder definir padrões únicos para todo o Brasil sobre o que é o mínimo que cada município tem que implantar”, destaca.

Durante a entrevista, o ex-secretário também comparou o acesso a consultas, exames e cirurgias com o funcionamento do Sistema Nacional de Transplantes. Segundo ele, os transplantes possuem uma estrutura nacional com regras, financiamento e critérios definidos para organizar as filas.

“Transplante tem uma fila nacional, um software, um Sistema Nacional de Transplantes único para o Brasil inteiro. Toda uma rede de financiamento, tem lei, decreto e norma. Ninguém passa na frente de ninguém. Mas por que, para consulta, exame e cirurgia, o pedido de um político pode passar alguém na sua frente?”, questionou.

A proposta, segundo o candidato, exigiria a participação de órgãos de controle, Ministérios Públicos, Tribunal de Contas da União e mecanismos de controle social. Ele também defendeu que a organização da saúde especializada seja estruturada por meio de um acordo nacional.

Ao falar sobre sua experiência como secretário estadual da Saúde, Nésio também criticou a forma como o Espírito Santo organiza parte da oferta de serviços especializados. Ele afirmou que, no modelo predominante no país, os municípios têm papel central na realização de consultas e exames especializados.

“Quando cheguei aqui como secretário de Estado da Saúde, disse a Renato Casagrande que, por regra, as consultas e exames especializados no Brasil inteiro são feitos pelos municípios, não pelo governo estadual”, afirmou.

Na avaliação apresentada por Dr. Nésio, a concentração desses serviços na estrutura estadual pode fazer com que pacientes precisem se deslocar para outras cidades em busca de atendimento. Ele citou ainda a existência de CAPS estaduais no Espírito Santo como uma característica que, segundo sua análise, diferencia o modelo capixaba de outras estruturas municipais existentes no país.

“Só que, na saúde, ter serviço é ter poder, e nós não podemos ter medo de ter poder, de ter serviços para garantir direito às pessoas”, disse Nésio.

Assista à entrevista completa

A entrevista com Dr. Nésio Fernandes está disponível no YouTube do aquinoticias.com. Assista ao episódio completo e confira as propostas apresentadas pelo candidato durante o Especial Eleições 2026.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Eleições 2026Espírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por