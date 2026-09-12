Notaer transporta fígado para transplante em operação de emergência no Espírito Santo

Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) realizou, na tarde desta sexta-feira (11), o transporte aéreo de um fígado destinado a transplante no Espírito Santo. O órgão foi captado em São Mateus, no Norte do Estado, e levado de avião até Vitória, onde foi entregue ao Hospital Evangélico.

A missão foi acionada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e teve como objetivo garantir que o órgão chegasse ao hospital dentro do tempo adequado para a realização do transplante.

Após receber o fígado em São Mateus, a equipe do Notaer realizou o deslocamento até a capital capixaba. O uso da aeronave permitiu reduzir o tempo de viagem e agilizar a chegada do órgão ao hospital responsável pelo procedimento.

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Transporte aéreo é essencial para transplantes

O transporte de órgãos exige rapidez, já que existe um período limitado entre a captação e o transplante. Por isso, o deslocamento aéreo pode ser fundamental para preservar a viabilidade do órgão e aumentar as chances de sucesso do procedimento.

A atuação do Notaer faz parte do apoio prestado à rede estadual de saúde em operações que exigem deslocamentos rápidos e seguros. O trabalho contribui para que órgãos captados em diferentes regiões do Espírito Santo sejam encaminhados aos hospitais dentro do prazo necessário para a utilização nos transplantes.

A missão desta sexta-feira reforça a importância da integração entre as forças de transporte e a rede pública de saúde para viabilizar procedimentos que podem representar uma nova oportunidade de vida para os pacientes que aguardam por um transplante.

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