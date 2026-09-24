Operação apreende 6 quilos de drogas e prende três em Cachoeiro
Operação do Denarc cumpriu mandados nos bairros São Lucas e Jardim América e apreendeu cocaína, crack, celulares, balanças e um veículo.
Uma operação contra o tráfico de drogas terminou com três homens presos e cerca de seis quilos de entorpecentes apreendidos nesta quinta-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços localizados nos bairros São Lucas e Jardim América.
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Durante as diligências, os policiais encontraram aproximadamente cinco quilos de cocaína e um quilo de crack. Três homens, de 21, 26 e 28 anos, foram presos.
As equipes também apreenderam duas balanças de precisão, três celulares e um veículo que, conforme as investigações, seria utilizado na atividade de tráfico de drogas.
Os aparelhos celulares serão analisados pela Polícia Civil. A expectativa é de que o material possa auxiliar na identificação de outros envolvidos e no aprofundamento das investigações.
A operação contou com apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), ambas de Cachoeiro, e da Delegacia de Polícia de Castelo.
De acordo com o delegado Rafael Antun de Carvalho, a investigação busca ir além da retirada dos entorpecentes de circulação.
“Nosso trabalho não se limita à retirada das drogas de circulação. A partir dessas apreensões, também buscamos avançar nas investigações, identificar outros envolvidos e atingir as estruturas responsáveis pela distribuição e comercialização dos entorpecentes em Cachoeiro de Itapemirim”, afirmou.
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