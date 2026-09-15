Operação Artlife cumpre mandados e bloqueia bens em três cidades do ES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) cumpriu, na manhã desta terça-feira (15), mandados de busca e apreensão em Guarapari, Vila Velha e Cariacica durante a Operação Artlife.

A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) e faz parte de uma investigação sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro.

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Segundo o MPES, as apurações buscam identificar e rastrear patrimônio, movimentações financeiras e circulação de valores em espécie relacionados à atuação de uma organização criminosa.

A Vara Criminal de Anchieta, responsável pelo Juízo das Garantias, autorizou as medidas. A decisão também determinou o bloqueio judicial de bens e valores durante a investigação.

Documentos e equipamentos foram apreendidos

Durante as buscas, as equipes apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos. O material será analisado pelos investigadores.

Segundo o MPES, um dos investigados destruiu o próprio aparelho celular durante o cumprimento de uma das medidas.

A operação mobilizou dois promotores de Justiça do Gaeco e 37 policiais militares. A ação teve apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, do Batalhão de Missões Especiais (BME), da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

As investigações continuam com a análise dos dados digitais e dos documentos apreendidos. A apuração também prevê a realização de depoimentos e interrogatórios.

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