Oportunidades de trabalho são abertas no Sul do ES com vagas em diferentes áreas

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar novas vagas abertas em municípios do Sul do Espírito Santo. As oportunidades contemplam funções nas áreas de cozinha, estoque e vendas.

Em Cachoeiro de Itapemirim, há vagas para meio oficial de cozinha e auxiliar de estoque. Já em Guaçuí, uma empresa do setor de móveis abriu oportunidade para vendedor.

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Uma das oportunidades disponíveis em Cachoeiro é para a função de meio oficial de cozinha. A vaga exige Ensino Fundamental ou Médio, conhecimento básico em boas práticas de manipulação de alimentos e disponibilidade para atuar em cozinha industrial.

A experiência anterior não é obrigatória, mas é considerada desejável na área de cozinha industrial. Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte sem desconto, alimentação na empresa, plano odontológico, plano de saúde, programas de incentivo, cartão de benefícios e convênios.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp (28) 99928-9254.

Outras vagas

Também em Cachoeiro de Itapemirim, há oportunidade para auxiliar de estoque. A vaga busca profissionais com perfil de organização, proatividade, atenção aos detalhes, disponibilidade de horário e boa condição física.

Entre os benefícios estão salário compatível, vale-transporte, auxílio odontológico e auxílio médico. Os interessados podem enviar o currículo pelo WhatsApp (28) 99943-6422.

Já em Guaçuí, uma vaga está aberta para vendedor. A oportunidade busca profissionais interessados em integrar a equipe e atuar no atendimento aos clientes. A candidatura deve ser feita pelo WhatsApp (28) 99952-3450.

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