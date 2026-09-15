CIEE tem vagas de estágio em áreas como Administração, Comunicação e Educação no ES
As oportunidades estão distribuídas em 20 municípios capixabas.
Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo – CIEE/ES está com 220 vagas de estágio abertas para estudantes de diferentes níveis de ensino e outras 67 vagas para aprendizagem. As oportunidades estão distribuídas em 20 municípios capixabas, com maior concentração na Grande Vitória, que reúne 59,5% das vagas, seguida pelas regiões Norte (26,5%), Sul (11%) e Serrana (3%).
Entre as cidades com maior número de vagas de estágio, aparecem Vila Velha (52), Vitória (45), Sooretama (20), Serra (20), Rio Bananal (12) e Cachoeiro de Itapemirim (12). As áreas de atuação com mais oportunidades são Administrativa, Educação, Comunicação, Marketing e Contabilidade. Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Farmácia, Indústria, entre outras.
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Já para o Programa Aprendiz, são 67 vagas distribuídas por todas as regiões do estado, sendo a maior parte na Grande Vitória.
Para participar do programa de estágio é necessário ter pelo menos 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino cursando o ensino médio, técnico ou superior. Já para ser um aprendiz, é preciso ter entre 14 e 24 anos (para pessoas com deficiência não há limitação de idade) e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.
Para conferir todas as oportunidades e participar dos processos seletivos, os estudantes devem acessar a Vitrine de Vagas no portal do CIEE (www.ciee.org.br), onde deverão se cadastrar gratuitamente. Existe também o aplicativo “Meu CIEE”, disponível para Android e iOS.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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