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Temperaturas sobem no Espírito Santo com presença de nuvens carregadas

Na Região Sul, a previsão também indica sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns períodos.

Previsão no ES
Foto: Rafaela Thompson

O Espírito Santo terá uma quinta-feira (17) marcada pela presença de muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em algumas regiões. A previsão indica que os ventos úmidos vindos do oceano vão favorecer a formação de nuvens carregadas principalmente no litoral capixaba, nas regiões Sul, Serrana e no extremo Norte.

Nas áreas mais afastadas do litoral, o tempo fica parcialmente nublado e não há previsão de chuva. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também aponta um pequeno aumento das temperaturas em todo o estado.

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Na Grande Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens, com previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia. A temperatura varia entre 19°C e 27°C.

Na Região Sul, a previsão também indica sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns períodos. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 20°C e 28°C. Já nas áreas mais altas, a mínima chega a 16°C e a máxima fica em 26°C.

Na Região Serrana, o cenário será semelhante, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca durante o dia. As áreas menos elevadas terão temperaturas entre 18°C e 26°C, enquanto as regiões mais altas registram mínima de 17°C e máxima de 25°C.

No Norte do Espírito Santo, o dia começa com sol e aumento de nuvens. A previsão aponta possibilidade de chuva rápida durante a noite, com temperaturas entre 20°C e 29°C.

Na Região Noroeste, o céu permanece nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 29°C nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 18°C e a máxima de 27°C.

Já na Região Nordeste, o tempo fica com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia. A temperatura varia entre 20°C e 28°C.

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