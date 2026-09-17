Segurança

Passageiro de moto morre em acidente com carreta em Castelo

Passageiro de uma motocicleta morreu após acidente com uma carreta no bairro Esplanada, em Castelo, na noite de quarta-feira (16).

Foto: aquinoticias.com

Um acidente envolvendo uma moto e uma carreta terminou com a morte de Tiago Gabriel Santos da Silva na noite desta quarta-feira (16), na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada, em Castelo.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 23h55, uma equipe fazia patrulhamento pela avenida quando ouviu um forte barulho. Os militares encontraram uma moto caída e uma pessoa presa entre os pneus do semirreboque de uma carreta.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A equipe médica constatou a morte de Tiago, posteriormente identificado como passageiro da motocicleta.

O condutor da moto sofreu uma escoriação no cotovelo e recebeu atendimento do Samu. De acordo com a PM, uma consulta ao sistema apontou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta também estava com o licenciamento atrasado desde 2006.

Conforme os relatos apresentados à polícia, os dois veículos estavam parados no semáforo antes do acidente. O motociclista afirmou que estava na faixa da direita e teria sido atingido. Já o motorista da carreta relatou que iniciou uma conversão à direita após a abertura do sinal e percebeu o acidente somente depois da manobra.

A Polícia Militar destacou que os agentes não presenciaram a dinâmica da colisão. Por isso, as circunstâncias foram registradas com base nas versões apresentadas pelos envolvidos.

Os dois condutores fizeram o teste do etilômetro, e ambos tiveram resultado de 0,00 mg/L para ingestão de álcool. Equipes da perícia e do Serviço Médico Legal (SML) também estiveram no local. O corpo de Tiago Gabriel Santos da Silva foi encaminhado ao SML de Venda Nova do Imigrante.

A moto foi removida para um pátio credenciado ao Detran, em Cachoeiro de Itapemirim. Os dois condutores foram levados à 7ª Delegacia Regional para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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