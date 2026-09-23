PF apreende 247 vapes e prende homem após entrega de encomenda no ES

Uma encomenda considerada suspeita pelos Correios levou a Polícia Federal a apreender 247 cigarros eletrônicos e prender um homem em flagrante nesta quarta-feira (23), em Cariacica.

A operação começou após o setor de segurança dos Correios repassar informações sobre o pacote. Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários acompanharam a entrega e abordaram o destinatário logo após ele receber a encomenda.

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Durante a abordagem, segundo a Polícia Federal, o homem admitiu que comercializava cigarros eletrônicos em seu estabelecimento.

Os policiais seguiram até o local e encontraram diversos dispositivos eletrônicos para fumar, também conhecidos como vapes, de diferentes marcas e modelos expostos para venda.

Ao todo, a PF apreendeu 247 unidades. O número inclui os dispositivos encontrados no estabelecimento e aqueles enviados pela encomenda postal.

O homem foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.

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