PF apreende 247 vapes e prende homem após entrega de encomenda no ES
PF apreendeu 247 cigarros eletrônicos em Cariacica após acompanhar uma encomenda suspeita. Um homem foi preso em flagrante.
Uma encomenda considerada suspeita pelos Correios levou a Polícia Federal a apreender 247 cigarros eletrônicos e prender um homem em flagrante nesta quarta-feira (23), em Cariacica.
A operação começou após o setor de segurança dos Correios repassar informações sobre o pacote. Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários acompanharam a entrega e abordaram o destinatário logo após ele receber a encomenda.
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Durante a abordagem, segundo a Polícia Federal, o homem admitiu que comercializava cigarros eletrônicos em seu estabelecimento.
Os policiais seguiram até o local e encontraram diversos dispositivos eletrônicos para fumar, também conhecidos como vapes, de diferentes marcas e modelos expostos para venda.
Ao todo, a PF apreendeu 247 unidades. O número inclui os dispositivos encontrados no estabelecimento e aqueles enviados pela encomenda postal.
O homem foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.
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