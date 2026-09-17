Segurança

PF apreende cigarros eletrônicos em operação em Cachoeiro

Ação começou após investigação identificar envio dos produtos do Paraná para Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), uma operação para combater o comércio de cigarros eletrônicos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a PF, a investigação contou com o apoio dos Correios e identificou o envio de cigarros eletrônicos de Irati, no Paraná, com destino ao município capixaba.

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Durante buscas em um endereço relacionado ao destinatário da encomenda, os agentes apreenderam cigarros eletrônicos, um aparelho celular e uma máquina de cartão de crédito.

Todo o material apreendido será encaminhado para perícia. A Polícia Federal informou que a análise deverá auxiliar no aprofundamento das investigações.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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