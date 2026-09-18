PM encontra mais de 400 pedras de crack em Dores do Rio Preto

Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia após uma ação da Polícia Militar que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (17), por volta das 20h30.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º Batalhão realizavam patrulhamento quando abordaram duas mulheres. Durante a abordagem, os militares localizaram porções de cocaína.

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A ocorrência teve continuidade em uma residência, onde os policiais encontraram mais entorpecentes e materiais que, segundo a PM, estavam relacionados ao tráfico de drogas.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 900 gramas de cocaína, além de 30 papelotes e uma pedra da mesma droga. Os militares também recolheram cerca de 720 gramas de maconha.

A apreensão incluiu ainda 445 pedras de crack, quatro pedras maiores da droga, R$ 617 em dinheiro, três celulares, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Dois homens, de 58 e 33 anos, e duas mulheres, de 38 e 26 anos, foram conduzidos pelos policiais. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Os quatro foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde a ocorrência ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

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