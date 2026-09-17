PM recupera em Iúna moto furtada em Minas Gerais
Veículo havia sido furtado durante a madrugada em Lajinha, em Minas Gerais, e foi encontrado abandonado no bairro Quilombo.
A Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar recuperou, nesta terça-feira (16), uma moto furtada em Lajinha, município de Minas Gerais. O veículo foi localizado em Iúna, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a PM, a ação ocorreu após o compartilhamento de informações com a Polícia Militar de Minas Gerais. A partir dos dados repassados, as equipes intensificaram o patrulhamento no município capixaba.
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A motocicleta foi encontrada abandonada em um terreno baldio no bairro Quilombo. No momento da localização, o motor do veículo ainda estava quente, o que indicava que ele havia sido deixado no local pouco tempo antes.
Nenhum suspeito foi localizado nas proximidades durante a ocorrência.
Após a recuperação, a motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran, em Ibatiba, onde ficou à disposição para os procedimentos cabíveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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