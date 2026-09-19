PM recupera motocicleta furtada no distrito de Santa Cruz, em Irupi

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada no distrito de Santa Cruz, em Irupi.

Segundo a vítima, o veículo havia sido deixado estacionado próximo ao Trevo de Santa Cruz, enquanto ela trabalhava. Ao retornar ao local, percebeu que a motocicleta havia sido furtada.

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Depois de receber informações sobre a possível localização do veículo, o proprietário iniciou buscas e encontrou a motocicleta na zona rural, em poder de um homem.

A Polícia Militar foi acionada e realizou os procedimentos necessários.

O homem recebeu atendimento médico devido a uma lesão e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibatiba para as providências cabíveis.

A motocicleta recuperada foi removida para um pátio credenciado.

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