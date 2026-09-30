Pode votar com camisa de candidato? Veja o que é permitido usar nas eleições de domingo

Os brasileiros voltam às urnas neste domingo (4) para o primeiro turno das Eleições 2026. E uma dúvida pode surgir antes de sair de casa: afinal, existe alguma regra sobre a roupa usada para votar?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite que o eleitor manifeste sua preferência por candidato, partido, federação ou coligação de maneira individual e silenciosa. A regra autoriza o uso de camisetas, broches, adesivos, bandeiras e outros adornos semelhantes.

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Isso significa que o eleitor pode, por exemplo, chegar à seção eleitoral usando uma camiseta relacionada ao candidato de sua preferência. A manifestação, porém, precisa permanecer individual e silenciosa.

A Justiça Eleitoral proíbe, até o fim da votação, aglomerações de pessoas com vestuário padronizado quando a situação caracterizar uma manifestação coletiva. Também não são permitidas manifestações ruidosas, abordagens ou métodos usados para convencer outros eleitores.

Outra proibição envolve a distribuição de materiais. No dia da votação, não é permitido distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes ou outros bens que possam proporcionar vantagem ao eleitor.

A atenção também deve continuar na hora de entrar na cabine. O eleitor não pode levar celular, máquina fotográfica, filmadora ou outro equipamento capaz de registrar o voto. O aparelho deve ficar no local indicado pela mesa receptora enquanto a pessoa utiliza a urna.

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. A votação será realizada das 8h às 17h, considerando o horário de Brasília.

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