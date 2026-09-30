Vai poder comprar bebida no dia da eleição? TRE-ES define regra para 4 de outubro
Venda de bebidas alcoólicas continuará autorizada no Espírito Santo no primeiro turno; eventual restrição para o segundo turno ainda depende de definição.
Quem pretende comprar bebidas alcoólicas no Espírito Santo no dia do primeiro turno das Eleições 2026 não terá uma restrição estadual provocada pela chamada Lei Seca eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) não adotará a medida para a votação de 4 de outubro.
Com a decisão, a comercialização de bebidas alcoólicas continuará autorizada no Estado durante o primeiro turno. A ausência da Lei Seca, no entanto, não altera as demais normas que devem ser respeitadas no dia da votação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A chamada Lei Seca eleitoral consiste na restrição temporária da venda de bebidas alcoólicas durante o período definido pelas autoridades. Não existe uma determinação nacional do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que obrigue todos os estados a adotarem a medida. A decisão ocorre em âmbito estadual, envolvendo autoridades eleitorais e de segurança pública.
No Espírito Santo, portanto, não haverá uma proibição estadual da comercialização de bebidas alcoólicas por causa do primeiro turno das Eleições 2026.
A situação para um eventual segundo turno ainda depende de definição. A segunda votação está prevista para 25 de outubro, caso seja necessária na disputa para presidente da República ou governador. As datas constam no calendário oficial da Justiça Eleitoral.
A última vez que a Lei Seca eleitoral foi aplicada em todo o Espírito Santo ocorreu em 2010. Seis anos depois, nas eleições municipais de 2016, seis municípios capixabas adotaram restrições para a comercialização de bebidas alcoólicas.
O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado no domingo, 4 de outubro. A votação acontecerá das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília em todo o país.
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