Polícia Federal apreende 240 mil maços de cigarros em operação no Sul do ES

A Polícia Federal apreendeu cerca de 240 mil maços de cigarros durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (30) no Sul do Espírito Santo.

A ação teve como objetivo combater o comércio ilegal de cigarros na região. Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Alegre e Ibitirama.

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Além dos cigarros, a Polícia Federal apreendeu veículos e aparelhos celulares pertencentes aos investigados. O material será encaminhado para perícia técnica federal.

Segundo a PF, a análise dos equipamentos deve ajudar no aprofundamento das investigações e na identificação de possíveis outros envolvidos no esquema.

A Justiça também determinou medidas de restrição patrimonial contra suspeitos investigados na operação.

Investigação começou em operação anterior

A ação desta quarta-feira é um desdobramento de uma operação realizada em 2025. A investigação anterior permitiu à Polícia Federal identificar possíveis fornecedores e apontou a continuidade das atividades criminosas por alvos que já eram investigados.

Cerca de 30 policiais federais participaram do cumprimento das ordens judiciais.

Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando e lavagem de dinheiro. Outros delitos também poderão ser incluídos conforme o avanço das investigações.

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