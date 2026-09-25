Polícia identifica motociclista morto em colisão com carreta em Cachoeiro
Pedro Henrique Toneto Moulin, de 18 anos, morreu após uma colisão entre motocicleta e carreta na ES-164 nesta sexta-feira (25).
Foi identificado como Pedro Henrique Toneto Moulin, de 18 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (25), na Rodovia João de Deus Madureira Filho, a ES-164. A colisão aconteceu nas proximidades da empresa Coral das Pedras.
Segundo as informações registradas no atendimento da ocorrência, Pedro Henrique conduzia uma Honda CG 150 Sport e seguia no sentido do distrito de Soturno quando ocorreu a batida com uma carreta que trafegava na direção contrária.
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As informações colhidas no local apontam que o motociclista teria realizado uma ultrapassagem em um trecho de curva e invadido a faixa contrária. Na sequência, ocorreu a colisão frontal com o veículo de carga.
Pedro Henrique sofreu ferimentos graves. O óbito do jovem de 18 anos foi constatado ainda no local do acidente.
A área precisou ser isolada para os trabalhos da Polícia Científica. Durante a perícia, o trânsito na rodovia sofreu interrupção temporária.
O motorista da carreta permaneceu no local e acionou o serviço de emergência. Ele também passou pelo teste do etilômetro, que registrou 0,00 mg/L, sem indicação de ingestão de álcool.
Após a perícia e a retirada dos veículos, o Corpo de Bombeiros realizou a limpeza da pista devido ao derramamento de óleo e outros fluidos. Com a conclusão dos trabalhos, a rodovia foi totalmente liberada e o trânsito restabelecido.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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