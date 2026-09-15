Polícia usa drone, encontra drogas enterradas e prende dois em Kennedy

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico após uma operação policial na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy. A ação, realizada nesta segunda-feira (14), contou com o uso de um drone para monitorar o imóvel investigado.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a investigação começou depois que a Delegacia de Presidente Kennedy recebeu uma denúncia anônima pelo Disque-Denúncia 181. As informações apontavam uma possível movimentação relacionada à venda de drogas na região.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

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Os investigadores fizeram diligências para verificar a denúncia. No fim da tarde, a equipe passou a monitorar o endereço com apoio da Guarda Municipal e utilizou um drone durante a vigilância.

De acordo com a polícia, as imagens mostraram uma movimentação considerada compatível com o comércio de entorpecentes. Os agentes também observaram a retirada de um objeto escondido no solo e a entrega para uma pessoa que havia chegado ao local.

Diante da situação, os policiais fizeram a abordagem. Na lateral da residência, encontraram inicialmente cinco pedras de crack enterradas.

As buscas continuaram em uma área de vegetação próxima ao imóvel, com apoio do BAC da Polícia Militar. No local, os agentes encontraram mais entorpecentes.

Ao todo, a operação apreendeu 26 pedras de crack, 10 pinos de cocaína, três buchas de maconha e seis cigarros de haxixe. Os policiais também recolheram R$ 541 em dinheiro e aparelhos celulares.

Durante a ocorrência, a equipe apreendeu ainda uma bicicleta. Após consultar os sistemas policiais, os agentes constataram que o veículo estava relacionado a uma ocorrência anterior. Por isso, um dos homens também foi autuado por receptação.

Segundo a Polícia Civil, os dois presos já tinham registros anteriores de prisão por tráfico de drogas. Após os procedimentos na delegacia, ambos ficaram à disposição da Justiça.

A operação reuniu equipes da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, Guarda Municipal e Polícia Militar.

A Polícia Civil reforçou que denúncias sobre crimes podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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