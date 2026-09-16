Praça de Fátima ganha novo projeto com lazer, segurança e mais iluminação

A prefeitura de Cachoeiro deu início, nesta semana, à fase de demolições na revitalização da Praça de Fátima, um dos mais tradicionais espaços públicos da cidade. A etapa anterior contou com a preparação do espaço, medições adicionais e instalação do canteiro de obras.

Representantes das secretarias municipais de Obras e de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida acompanham o trabalho de perto. A reforma é uma parceria do município com o governo estadual.

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Estão sendo retirados blocos administrativos, coreto, banheiros e o Circo da Cultura, entre outras estruturas. A pista de skate será totalmente substituída, e estão chegando novos equipamentos de lazer.

“Nossos idosos ganham agora mais estímulo a frequentar o local, por meio de uma versão mais moderna da academia popular. Porém, a orientação do prefeito Ferraço é termos uma praça apta a receber todos os públicos”, destacou o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.

As novidades incluem palco para eventos, paisagismo, posto fixo da Guarda Municipal, dois banheiros modernos e ampliação da iluminação.

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