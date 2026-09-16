Alegre se destaca no Ideb 2025 e fica entre os melhores resultados do ES

A educação básica de Alegre (ES) está entre os destaques do país, de acordo com dados divulgados no dia 5 de agosto pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com uma nota de 6,8 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o município ultrapassou a média nacional, que fechou em 6,3, registrando um crescimento expressivo de 17% em relação à avaliação anterior, de 2023, e ficando entre os dez melhores resultados do Estado do Espírito Santo nos Anos Iniciais.

Para o secretário municipal de Educação, Vanderson Valadares, o avanço reflete o trabalho contínuo desenvolvido pela rede municipal de ensino.

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“O resultado alcançado por Alegre tem um significado muito especial. No Ideb, o município conquistou o 1º lugar na Região Sul do Espírito Santo e o 7º melhor resultado entre os municípios de todo o Estado, além de apresentar um dos maiores crescimentos do Espírito Santo. E esse avanço também se confirma em outros indicadores: Alegre alcançou o 7º lugar no IQE – Índice de Qualidade da Educação, demonstrando que estamos avançando não apenas em um indicador específico, mas na construção de uma política educacional comprometida com a qualidade e a aprendizagem. Também estamos desenvolvendo uma política de valorização do trabalho dos profissionais da educação. Por isso, recebemos esses resultados com muita alegria, mas também com responsabilidade. Eles mostram que estamos avançando e, ao mesmo tempo, nos desafiam a continuar trabalhando para que cada estudante tenha acesso a uma educação pública de qualidade”, avalia.

O resultado é fruto de um conjunto de ações, estratégias pedagógicas e políticas educacionais desenvolvidas de forma contínua na rede municipal, envolvendo gestores, equipes pedagógicas, professores, profissionais da educação, estudantes e famílias.

A evolução dos indicadores reforça a importância do planejamento, do acompanhamento sistemático da aprendizagem e da construção de políticas públicas educacionais voltadas à melhoria dos resultados e à garantia do direito à aprendizagem.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um dos principais indicadores utilizados para acompanhar a qualidade da educação básica no Brasil desde 2007. Mensurado a cada dois anos, o indicador, que possui uma escala de 0 a 10, combina informações sobre o fluxo escolar, como aprovação, com o desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

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