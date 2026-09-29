Prazo para declarar o ITR termina nesta quarta (30); atraso pode gerar multa
Quem perder o prazo fica sujeito a multa, cujo valor mínimo é de R$ 50.
O prazo para entregar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) termina nesta quarta-feira (30). A obrigação alcança pessoas físicas e jurídicas responsáveis por imóveis rurais, exceto nos casos de isenção.
Segundo informações da Agência Brasil, devem apresentar a declaração proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores de imóveis rurais. Quem perder o prazo fica sujeito a multa, cujo valor mínimo é de R$ 50.
O contribuinte deve preencher e transmitir o documento pelo serviço “Minhas Declarações do ITR”, disponível no portal da Receita Federal. O acesso ao sistema exige uma conta gov.br.
A ferramenta permite recuperar automaticamente dados cadastrais. O contribuinte também pode utilizá-la para preencher declarações referentes a outros anos.
Outra alternativa é o programa ITR 2026. Essa modalidade, porém, está disponível exclusivamente para pessoas físicas que tenham imóveis rurais de até 100 hectares.
Caso perceba alguma informação incorreta após o envio, o contribuinte pode apresentar uma declaração retificadora. O novo documento substitui integralmente a declaração apresentada anteriormente.
O imposto pode ser dividido em até quatro parcelas iguais quando o valor superar R$ 100. Se o total for de até R$ 100, o contribuinte deve fazer o pagamento em parcela única, também até esta quarta-feira (30).
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