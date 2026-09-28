Prefeito Dorlei e lideranças de Presidente Kennedy declaram apoio a Marcelo Santos para deputado federal

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), esteve em Presidente Kennedy, na última sexta-feira (25), onde recebeu o apoio do prefeito Dorlei Fontão (PSB) à sua candidatura a deputado federal nas eleições de 2026.

A mobilização reuniu apoiadores e lideranças políticas do município. Além de Dorlei, Marcelo Santos também recebeu o apoio do ex-prefeito Aluizio Corrêa e do candidato a deputado estadual Hudson Leal.

Durante o ato, Dorlei destacou a relação construída com Marcelo Santos e a atuação do deputado em pautas relacionadas ao desenvolvimento de Presidente Kennedy. A mobilização contou ainda com carreata pelas ruas da cidade.

“Presidente Kennedy, nossa história não começou ontem! Ao lado do prefeito Dorlei, trabalhei muito para que Kennedy pudesse avançar e aproveitar todo o potencial dessa terra e da sua gente. Uma comunidade trabalhadora, que acredita na cidade, faz acontecer e, claro, sabe fazer uma festa bonita! Obrigado, Presidente Kennedy, pela recepção de sempre!”, afirmou Marcelo Santos.

Relação com Presidente Kennedy

A relação política de Marcelo Santos com Presidente Kennedy não é recente. Em 2019, quando ocupava a vice-presidência da Assembleia Legislativa e presidia a Comissão de Infraestrutura da Casa, o deputado participou de um fórum realizado no município para discutir investimentos, infraestrutura e novas oportunidades de desenvolvimento para o Sul do Estado.

Entre os temas debatidos naquele período estavam o Porto Central, projetos de infraestrutura viária, a Ferrovia EF-118 e a atração de investimentos para a região. Marcelo Santos defendia a necessidade de conciliar o desenvolvimento econômico com áreas como geração de emprego e renda, saneamento e educação.

Trajetória política

A trajetória política do deputado começou antes da chegada à Assembleia Legislativa. Marcelo Santos foi vereador de Cariacica entre 1996 e 2000 e, posteriormente, passou a ocupar uma cadeira no Legislativo estadual. Atualmente, está no sétimo mandato consecutivo como deputado estadual e preside a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Ao longo da carreira, também ocupou posições de destaque na estrutura da Assembleia. Em 2025, passou a comandar o Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do país, sucedendo o deputado Bruno Peixoto, de Goiás.

Em 2026, Marcelo Santos deixou a disputa pela renovação do mandato estadual para concorrer a deputado federal pelo União Brasil.

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