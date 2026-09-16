Prefeitura autoriza obras de asfaltamento e nova UBS no bairro Zumbi
Ordem de serviço contempla melhorias viárias no bairro e a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde para atender a comunidade.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim assinou a ordem de serviço para duas obras no bairro Zumbi: o asfaltamento de ruas e a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde. A solenidade reuniu moradores e autoridades da cidade.
O pacote de mobilidade prevê o asfaltamento das ruas José Antônio Santana Machado, João Batista de Souza, Francisco Santana Fraga e Manoel João do Nascimento.
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Segundo as informações divulgadas, as intervenções buscam melhorar as condições de circulação no bairro e ampliar a segurança para quem utiliza as vias.
Moradores também apontaram que o asfaltamento pode ajudar a reduzir problemas relacionados à mobilidade e a acidentes.
Nova UBS será construída no bairro
A comunidade também receberá uma nova Unidade Básica de Saúde. A estrutura deve ampliar o acesso dos moradores aos serviços de saúde e facilitar o atendimento dentro do próprio bairro.
Com a assinatura da ordem de serviço, as obras entram em uma nova etapa e passam a integrar o conjunto de intervenções previstas para a região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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