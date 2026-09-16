Ufes de Alegre anuncia curso de Medicina

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, assina nesta quinta-feira (17), às 10h, a portaria que autoriza a criação do curso de graduação em Medicina no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Alegre.

A cerimônia acontecerá no auditório do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos (LabPetro), no campus de Goiabeiras, em Vitória.

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O reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, e a vice-reitora, Sonia Lopes, também participarão da solenidade.

A Ufes ofertará 60 vagas anuais para o novo curso de Medicina. As atividades ficarão vinculadas ao Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde (CCENS), no campus de Alegre.

A autorização amplia a oferta de formação superior na área da saúde no campus localizado no Sul do Espírito Santo.

Ministro também visita laboratórios da Ufes

Durante a agenda no campus de Goiabeiras, Leonardo Barchini conhecerá os laboratórios instalados no prédio do LabPetro.

Os espaços desenvolvem atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com atuação relacionada também ao setor energético.

A programação prevê ainda um passeio pelo campus no Autonomous Robotic Truck (ART), caminhão autônomo desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD) da Ufes.

Imprensa precisa fazer credenciamento

Os profissionais de imprensa que pretendem acompanhar a programação devem solicitar credenciamento previamente por meio do formulário disponibilizado para a cobertura do evento.

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