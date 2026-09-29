Previsão no ES: alerta de tempestade prevê chuva forte e granizo nesta terça-feira
O alerta tem grau de severidade classificado como “perigo potencial”.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade válido durante toda esta terça-feira (29). O aviso começou à 0h e segue até as 23h59.
O alerta tem grau de severidade classificado como “perigo potencial”. Segundo o INMET, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.
A previsão também indica ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Além disso, existe possibilidade de queda de granizo durante o período de vigência do aviso.
De acordo com o INMET, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Durante as rajadas de vento, a orientação é não buscar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. O instituto também recomenda não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Em situações de emergência ou para obter mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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