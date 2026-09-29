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Massa de ar seco mantém terça-feira quente e sem chuva no Espírito Santo

Massa de ar seco mantém o tempo estável nesta terça-feira (29), com predomínio de sol e temperaturas elevadas em todas as regiões capixabas.

previsão do tempo no ES terça-feira
Foto: Freepik

A terça-feira (29) será de tempo firme, sol e calor em todo o Espírito Santo. A massa de ar seco associada ao sistema de alta pressão continua dificultando a formação de nuvens de chuva.

Com isso, o sol predomina em todas as regiões capixabas e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas, principalmente durante a tarde.

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Na Grande Vitória, o dia terá sol entre nuvens, com mínima de 20°C e máxima de 31°C. Em Vitória, os termômetros também variam entre 20°C e 31°C.

Na Região Sul, as áreas menos elevadas registram temperaturas entre 18°C e 32°C. Nas áreas altas, a mínima será de 17°C e a máxima de 28°C.

Na Região Serrana, o tempo também permanece firme. As áreas menos elevadas terão mínima de 19°C e máxima de 29°C. Nos pontos mais altos, os termômetros variam entre 18°C e 28°C.

A Região Norte terá mínima de 19°C e máxima de 32°C. No Noroeste, as áreas menos elevadas também podem chegar aos 32°C, enquanto Mantenópolis e Alto Rio Novo terão temperaturas entre 18°C e 29°C.

Na Região Nordeste, a previsão indica mínima de 21°C e máxima de 31°C, também sem expectativa de chuva.

O cenário meteorológico apresenta poucas mudanças em relação aos últimos dias, com manutenção do tempo aberto e sensação de calor mais intensa durante a tarde.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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