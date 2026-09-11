PRF apreende quase 5 kg de haxixe na BR-101 em Mimoso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 5 quilos de haxixe nesta quinta-feira (10), durante uma abordagem no km 449 da BR-101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h50, durante patrulhamento tático realizado por policiais do Núcleo de Operações Especiais (NOE/ES).

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Durante a abordagem a um VW/Polo branco, os agentes perceberam um forte odor de maconha vindo do veículo.

Segundo a PRF, o motorista informou que havia feito uso da droga e indicou a presença de um cigarro de maconha no console central do carro.

Na fiscalização, os policiais encontraram uma mochila no banco traseiro. Dentro dela havia sacolas com vários pacotes transparentes embalados a vácuo, totalizando quase 5 quilos de haxixe.

De acordo com o relato do condutor, ele teria buscado a droga no interior do Espírito Santo e faria a entrega em Vitória. O homem não informou em qual cidade recebeu o material nem quanto receberia pelo transporte.

A PRF encaminhou o motorista e a droga apreendida para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

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