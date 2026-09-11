PRF recupera caminhão furtado com placa clonada em Rio Novo do Sul
Veículo havia sido furtado na Serra em novembro de 2025 e foi abordado durante fiscalização no pedágio de Rio Novo do Sul.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite desta quinta-feira (10), um caminhão com registro de furto durante uma fiscalização na BR-101, em Rio Novo do Sul.
A abordagem aconteceu por volta das 23h54, no km 399 da rodovia, durante uma operação realizada no pedágio do município.
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Os policiais deram ordem de parada a um caminhão VW/11.180 DRC 4×2, de cor branca. Durante a fiscalização, a equipe percebeu inconsistências nas placas apresentadas pelo veículo.
PRF identificou indícios de clonagem
Segundo a PRF, as placas utilizadas no caminhão estavam vinculadas a outro veículo licenciado na Serra.
Diante da suspeita, os agentes analisaram os demais elementos de identificação do caminhão e constataram que o veículo correspondia originalmente a outro automóvel, licenciado em Belo Horizonte, Minas Gerais.
A consulta revelou ainda que o caminhão tinha registro de furto ocorrido na Serra, no Espírito Santo, em 26 de novembro de 2025.
Motorista foi preso
Questionado sobre a origem do veículo, o motorista afirmou que o caminhão pertencia a uma empresa e que havia começado a trabalhar no local havia apenas três dias.
Com base nos elementos encontrados durante a fiscalização, os policiais deram voz de prisão ao condutor por suspeita de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
A PRF encaminhou o homem para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapemirim, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. O caminhão foi apreendido e removido para um pátio credenciado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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