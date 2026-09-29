Processo seletivo da Saúde tem oportunidades em todas as regiões do Espírito Santo

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) abriu, nesta terça-feira (29), as inscrições para um novo processo seletivo emergencial. A seleção prevê a formação de cadastro de reserva para unidades da rede estadual em todas as regiões de Saúde do Estado.

Os profissionais selecionados poderão atuar em regime de designação temporária. Segundo a Sesa, o processo busca atender necessidades de excepcional interesse público nas unidades que pertencem à rede estadual.

As inscrições começaram às 10h desta terça-feira e seguem até as 10h do dia 6 de outubro, considerando o horário de Brasília. Os interessados devem realizar todo o procedimento exclusivamente pela internet, no site de seleção do Governo do Estado.

A Sesa disponibilizou as oportunidades nos editais 005/2026, 006/2026, 007/2026 e 008/2026. Os documentos contemplam profissionais com diferentes níveis de escolaridade.

O edital 008/2026 abrange cargos dos níveis fundamental, médio e técnico. Já o 007/2026 reúne oportunidades para profissionais de nível superior. A Secretaria também publicou um edital específico para médicos, o 006/2026.

Outro processo, identificado como edital 005/2026, destina-se aos profissionais que poderão atuar no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES).

Os salários variam de R$ 2.212,06 a R$ 12.689,93. Os valores dependem do nível de escolaridade exigido para cada função e da respectiva carga horária.

A Sesa destaca que os editais têm caráter emergencial e visam somente à formação de cadastro de reserva. A seleção contempla cargos cujo cadastro já se esgotou ou está próximo de ficar sem reserva técnica.

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