Sine de Anchieta divulga novas vagas de emprego nesta terça-feira
Painel atualizado nesta terça-feira (29) reúne oportunidades em oito funções; algumas vagas não exigem experiência profissional.
O Sine de Anchieta disponibiliza 17 vagas de emprego nesta terça-feira (29). As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, com cargos que exigem experiência e outros abertos a candidatos sem registro anterior na função.
O maior número de oportunidades é para ajudante de estruturas metálicas, com seis vagas. Também há quatro postos para montador de estruturas metálicas. Nos dois casos, o candidato precisa ter experiência registrada em carteira, Ensino Médio completo e disponibilidade para dormir no local de trabalho.
Para auxiliar de linha de produção, o painel reúne duas oportunidades. A função não exige experiência em carteira, mas pede Ensino Médio completo.
O Sine também oferece uma vaga para cada uma das funções de acabador de mármore, cortador de pedras, auxiliar de limpeza, chapeiro e doméstica.
As vagas para acabador de mármore, cortador de pedras, chapeiro e doméstica não exigem experiência registrada em carteira. Já a oportunidade para auxiliar de limpeza exige experiência na função.
Os requisitos de escolaridade variam conforme o cargo. Há funções que exigem Ensino Fundamental ou Médio completo e uma oportunidade para chapeiro que não estabelece escolaridade mínima.
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