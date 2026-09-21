Procurando emprego? Anchieta começa a semana com novas oportunidades

O Sine de Anchieta divulgou, nesta segunda-feira (21), um novo painel com 12 vagas de emprego e estágio em diferentes áreas.

As oportunidades atendem candidatos com níveis variados de escolaridade e diferentes exigências de experiência profissional.

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O maior número de vagas aparece para estágio em logística, com duas oportunidades. Para concorrer, o candidato não precisa comprovar experiência em carteira e deve estar cursando Administração ou Logística.

Veja as oportunidades disponíveis

O painel também oferece uma vaga para conferente, destinada a candidatos com experiência em conferência de mercadorias, estoque, logística ou almoxarifado.

Há ainda vagas para auxiliar de mecânico de autos, acabador de mármore, cortador de pedras, supervisor de produção de montagem elétrica, auxiliar de limpeza, chapeiro, auxiliar de técnico de eletrônica, doméstica e serviços gerais.

Algumas funções não exigem experiência registrada em carteira, enquanto outras pedem experiência prévia.

As exigências de escolaridade vão desde funções que não exigem escolaridade até oportunidades que pedem ensino fundamental, ensino médio, formação técnica ou curso superior em andamento.

Para os cargos de supervisor de produção de montagem elétrica e auxiliar de técnico de eletrônica, o painel também exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

O Sine informa que as oportunidades disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem verificar a disponibilidade da vaga no momento do atendimento.

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