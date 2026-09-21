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Segunda-feira será de tempo seco e temperaturas em elevação no ES

Estado terá tempo predominantemente ensolarado nesta segunda-feira (21), com temperaturas em elevação e máximas próximas dos 30 °C.

Prevista desta quinta no ES
Foto: Rafaela Thompson

A segunda-feira (21) será de tempo firme e predomínio de sol no Espírito Santo. A previsão indica aumento das temperaturas ao longo do dia, com máximas próximas dos 30 °C em áreas do Estado.

O cenário mantém a sequência de tempo mais estável observada no fim de semana, com pouca nebulosidade e sem indicação de chuva significativa para esta segunda-feira.

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As temperaturas também sobem em relação aos últimos dias, deixando a tarde mais quente em diferentes regiões capixabas.

A tendência é de uma segunda-feira marcada por sol, tempo seco e calor mais intenso, principalmente no período da tarde.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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