Procurando emprego? Empresas divulgam novas vagas em cidades do Sul do ES

Nesta semana, quem procura uma oportunidade de trabalho no Sul do Espírito Santo encontra novas vagas em diferentes setores. Empresas divulgaram postos em Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Iconha, com opções nas áreas industrial, administrativa, atendimento e montagem de móveis.

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Anchieta

Em Anchieta, a Divan Móveis está contratando montador de móveis para a nova loja. O profissional ficará responsável pela montagem e instalação dos produtos, conferência de itens e acessórios, atendimento ao cliente e cuidado com ferramentas e mercadorias.

A empresa pede experiência na função, organização, atenção e comprometimento. Ter CNH será considerado um diferencial. Os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp (28) 99952-2684, informando o código MONTADOR, ou entregar o documento diretamente na loja Divan Móveis em Anchieta.

Iconha

Em Iconha, a Lotérica Estrela Dalva abriu oportunidade para auxiliar administrativo, com atuação no atendimento. O perfil desejado inclui ensino médio completo, agilidade, boa comunicação interpessoal e atenção aos detalhes.

A vaga também busca candidatos que tenham facilidade com números e finanças, além de noções de vendas e atendimento ao cliente. Entre os benefícios divulgados estão salário comercial, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, comissão e horas extras. Os currículos devem ser enviados para [email protected].

Cachoeiro

Em Cachoeiro de Itapemirim, a Pemagran anunciou oportunidades para ajudante de resinador, assistente de RH, auxiliar de cozinha, classificador, operador de multifio, operador de ponte, ovador de container, polidor e resinador.

A empresa informa que oferece salário e benefícios compatíveis com o setor. Entre os requisitos estão ensino médio completo e experiência prévia na função. Os candidatos devem encaminhar o currículo para [email protected] e colocar no assunto do e-mail o nome da vaga pretendida.

Oportunidade para ensacador

A Imerys também oferece uma vaga de ensacador em sua operação de Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade é destinada a candidatos de Jerônimo Monteiro e Itaoca Pedra, com transporte fretado para essas localidades.

O cargo envolve atividades de ensaque, pesagem, etiquetagem, organização e movimentação de produtos. Entre os requisitos estão NR35 – Trabalho em Altura, responsabilidade, pontualidade, trabalho em equipe, boa comunicação, adaptabilidade, disposição para atividades operacionais e compromisso com a segurança.

A empresa informa benefícios como convênios médico, odontológico e farmacêutico, seguro de vida, previdência privada, convênio com academia, vale-alimentação de R$ 250 por mês, refeitório, transporte fretado e participação nos lucros. Os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp (28) 99992-4164, com o assunto “ENSACADOR – IMERYS”.

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