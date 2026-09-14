Oportunidades

Procurando emprego? Empresas divulgam novas vagas em cidades do Sul do ES

Empresas divulgaram postos em Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Iconha.

Emprega Cachoeiro
Foto: Divulgação

Nesta semana, quem procura uma oportunidade de trabalho no Sul do Espírito Santo encontra novas vagas em diferentes setores. Empresas divulgaram postos em Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Iconha, com opções nas áreas industrial, administrativa, atendimento e montagem de móveis.

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Anchieta

Em Anchieta, a Divan Móveis está contratando montador de móveis para a nova loja. O profissional ficará responsável pela montagem e instalação dos produtos, conferência de itens e acessórios, atendimento ao cliente e cuidado com ferramentas e mercadorias.

A empresa pede experiência na função, organização, atenção e comprometimento. Ter CNH será considerado um diferencial. Os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp (28) 99952-2684, informando o código MONTADOR, ou entregar o documento diretamente na loja Divan Móveis em Anchieta.

Iconha

Em Iconha, a Lotérica Estrela Dalva abriu oportunidade para auxiliar administrativo, com atuação no atendimento. O perfil desejado inclui ensino médio completo, agilidade, boa comunicação interpessoal e atenção aos detalhes.

A vaga também busca candidatos que tenham facilidade com números e finanças, além de noções de vendas e atendimento ao cliente. Entre os benefícios divulgados estão salário comercial, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, comissão e horas extras. Os currículos devem ser enviados para [email protected].

Cachoeiro

Em Cachoeiro de Itapemirim, a Pemagran anunciou oportunidades para ajudante de resinador, assistente de RH, auxiliar de cozinha, classificador, operador de multifio, operador de ponte, ovador de container, polidor e resinador.

A empresa informa que oferece salário e benefícios compatíveis com o setor. Entre os requisitos estão ensino médio completo e experiência prévia na função. Os candidatos devem encaminhar o currículo para [email protected] e colocar no assunto do e-mail o nome da vaga pretendida.

Oportunidade para ensacador

A Imerys também oferece uma vaga de ensacador em sua operação de Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade é destinada a candidatos de Jerônimo Monteiro e Itaoca Pedra, com transporte fretado para essas localidades.

O cargo envolve atividades de ensaque, pesagem, etiquetagem, organização e movimentação de produtos. Entre os requisitos estão NR35 – Trabalho em Altura, responsabilidade, pontualidade, trabalho em equipe, boa comunicação, adaptabilidade, disposição para atividades operacionais e compromisso com a segurança.

A empresa informa benefícios como convênios médico, odontológico e farmacêutico, seguro de vida, previdência privada, convênio com academia, vale-alimentação de R$ 250 por mês, refeitório, transporte fretado e participação nos lucros. Os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp (28) 99992-4164, com o assunto “ENSACADOR – IMERYS”.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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