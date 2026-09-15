Procurando emprego? Sine Cachoeiro oferece mais de 140 vagas em diferentes áreas
Painel atualizado reúne oportunidades para auxiliar de produção, operador de caixa, atendente, logística, construção civil e outras áreas.
Quem busca uma oportunidade de emprego em Cachoeiro de Itapemirim pode consultar o novo painel de vagas divulgado pelo Sine nesta terça-feira (15).
A lista reúne oportunidades em diferentes setores e contempla candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência profissional.
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Entre os destaques estão 30 vagas para auxiliar de linha de produção em frigorífico. Para essa oportunidade, o painel não exige experiência e solicita ensino fundamental completo.
Outro cargo com grande número de oportunidades é auxiliar operacional de logística, com 10 vagas. A função envolve recebimento, conferência, armazenamento e expedição de mercadorias.
O painel reúne diferentes oportunidades para operador de caixa, incluindo duas ofertas com oito vagas cada e outra com três oportunidades.
Também há vagas para atendente de balcão, atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercado, auxiliar administrativo e consultor de vendas.
Na área de serviços, aparecem oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, empregada doméstica, cozinheiro, costureiro e embalador à mão.
O setor da construção também aparece no painel. Há vagas para ajudante de obras, armador de ferros, bombeiro hidráulico, carpinteiro de obras, pedreiro e pintor de obras.
Outras funções disponíveis incluem mecânico, soldador montador, operador de máquina, operador de ponte, vidraceiro e instalador e operador de redes telefônicas.
O painel ainda traz oportunidades para funções técnicas e administrativas, como analista fiscal, analista de planejamento, técnico de segurança do trabalho, técnico de campo civil e técnico analista de materiais.
Vagas podem sofrer alterações
O próprio documento informa que as oportunidades disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem acompanhar a disponibilidade das vagas junto ao Sine de Cachoeiro.
Observação editorial: o painel apresenta 104 vagas no campo “Total de Vagas”, mas a soma individual das quantidades informadas nas linhas resulta em 146 oportunidades. Por isso, eu evitaria usar o número total no título até o Sine confirmar qual informação está correta.
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